Edimburgo-Cardiff Blues: 5.ª jornada do Guinness Pro14

Edimburgo e Cardiff Blues defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do Guinness Pro14 (competição anual de râguebi que junta equipas da Irlanda, Itália, Escócia, África do Sul e País de Gales), num encontro que colocará frente a frente duas formações separadas por quatro pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Edimburgo posiciona-se no 5.º lugar do grupo B, com 6 pontos, fruto de uma vitória e três derrotas, enquanto que o Cardiff Blues encontra-se na 2.ª posição, com 10 pontos, após somar dois triunfos e duas derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, o Edimburgo registou uma vitória (Scarlets) e quatro derrotas (Bordéus Beagles, Ospreys, Munster e Connacht), ao passo que o Cardiff Blues somou três triunfos (Ospreys, Zebre e Connacht) e duas derrotas (Munster e Ulster).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o ligeiro favoritismo do Edimburgo, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, sendo que os dois restante terminaram com dois triunfos dos Cardiff Blues.