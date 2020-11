Edimburgo-Ulster: segundo duelo do ano

Encontro do Pro 14 no Murrayfield, em Edimburgo, com a equipa da casa a receber a visita do Ulster, uma equipa que ocupa o segundo posto na Conferência A e que nos sete jogos já disputados conseguiu vencer todos. Quanto aos da casa, são quintos da Conferência B, com duas vitórias em seis jogos e um registo claramente menos positivo.



Para mais, o Ulster venceu os últimos quatro jogos que disputou diante deste mesmo oponente, incluíndo um já disputado esta temporada, no triunfo por 22-19 também neste mesmo Murrayfield. Irá repetir-se a história ou haverá vingança dos escoceses?

CÓD 565 Edimburgo 2.58 Empate 16.82 Ulster 1.32