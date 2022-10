Edmonton Oilers-Buffalo Sabres: à procura da segunda vitória

Duelo interconferências na NHL, com Edmonton Oilers e Buffalo Sabres a encontrarem-se na madrugada de quarta-feira em solo canadiano, numa que colocará em confronto os nonos da Conferência Oeste e os décimos do Este.



Ambas as equipas entram em campo com dois jogos disputados, nos quais conseguiram uma vitória, sempre na primeira ronda. Os de Edmonton têm 8 golos marcados e 7 sofridos, ao passo que os de Buffalo marcaram 7 e sofreram 5.



No plano individual, nota para Connor McDavid, com 4 golos e 1 assistência, ao passo que do lado dos visitantes a figura por agora é Rasmus Dahlin, com dois golos e um passe para golos.



Em termos de confronto direto, na época passada houve dois jogos entre estas equipas e cada uma vez um encontro: 3-2 para os Sabres em Buffalo, 6-1 para os Oilers em Edmonton.

