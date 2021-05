Edmonton Oilers-Winnipeg Jets: playoff em disputa na NHL

Arranca a disputa do playoffs para Edmonton Oilers e Winnipeg Jets, duas equipas que fecharam a fase regular no segundo e terceiro posto da Divisão Norte, respetivamente. Em melhor posição nesta ronda inaugural, os de Edmonton acabaram com 72 pontos, mais 9 do que os Jets, uma equipa que, ainda assim, acabou por 'borrar' a pintura na fase final, com apenas três vitórias nos últimos dez jogos, contra as sete que os Oilers conseguiram.



Note-se que, por serem da mesma divisão, estas equipas já acumulam nove encontros entre si, havendo por agora um balanço incrivelmente desequilibrado, com sete vitórias de Edmonton e apenas duas de Winnipeg. As últimas seis partidas foram todas ganhas por Edmonton, a mais recente em finais de abril, por 3-1. Irá a tendência inverter?