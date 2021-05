Edmonton Oilers-Winnipeg Jets: visitados tentam empatar eliminatória

Edmonton Oilers e Winnipeg Jets defrontam-se, na madrugada deste sábado (02h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o segundo duelo entre as duas equipas dos oitavos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL). À entrada para esta ronda, os Winnipeg Jets lideram a eliminatória, por 1-0.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Edmonton Oilers registaram três vitórias (Vancouver Canucks e Montreal Canadiens - por duas vezes) e duas derrotas (Vancouver Canucks e Winnipeg Jets), ao passo que os Winnipeg Jets somaram três triunfos (Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs e Edmonton Oilers) e dois desaires (Ottawa Senators e Vancouver Canucks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Edmonton Oilers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Winnipeg Jets a somarem apenas um triunfo.