Egito-Senegal: reedição da final da CAN

Depois de terem discutido a final da CAN'2021, Egito e Senegal voltam a encontrar-se, agora num playoff de acesso ao Mundial'2022. Será a oportunidade para os egípcios se vingarem diante dos senegaleses, num encontro que promete... e muito!Primeiro duelo entre estas duas equipas depois dessa mesma final da CAN, este encontro a disputar em solo egípcio marcará novo embate entre dois colegas de equipa do Liverpool - Mo Salah e Sadio Mané -, algo que gerará certamente muito interesse. Salah, refira-se, estava em dúvida, mas o diretor geral Diaa El-Sayed confirmou a sua presença neste jogo.Os senegaleses, refira-se, chegam a este jogo vindos de 4 vitórias seguidas e 13 duelos consecutivos sem perder, algo que procurarão ampliar ante a equipa de Carlos Queiroz, que neste playoff procurará apurar-se novamente para uma fase final de um Mundial.Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra vantagem total do Senegal, com duas vitórias nos 90 minutos e um triunfo nos penáltis, precisamente na final disputada há mês e meio nos Camarões. Haverá vingança?