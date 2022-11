Eibar-Alavés: duelo de topo da La Liga 2

Jogo da La Liga 2, com um embate entre o quinto colocado Eibar e o primeiro Alavés, numa partida entre duas formações que entram em campo separadas por 4 pontos.



Os bascos, com 26 pontos, levam cinco jogos sem perder, incluindo um da Taça do Rei diante do Las Rozas. Quanto aos visitantes, com 30, não são derrotados há sete partidas, tendo igualmente ganho no jogo mais recente para a Taça do Rei: no caso diante do Lleida, por 1-0.



Em termos de estatísticas, a tendência é para poucos golos, já que o registo foi inferior a 3 em cinco dos últimos seis jogos do Eibar e em seis dos últimos sete do Alavés.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez em 2020/21, época na qual cada equipa venceu o respetivo jogo caseiro.

