Eibar-At. Madrid: João Félix contra Rafa Soares em solo basco

Líder da Liga espanhola com 41 pontos e menos dois jogos disputados do que o Real Madrid, o At. Madrid tem esta quarta-feira uma complicada deslocação ao reduto do Eibar, uma equipa que à entrada da ronda 19 da prova é 15.ª colocada, com 19 pontos.



Vindo de uma vitória sobre o Sevilha, por 2-0, os madrilenos levam cinco triunfos consecutivos na Liga espanhola, uma fase bastante positiva que de certa forma ajuda a apagar a humilhação na Copa do Rei, onde caíram aos pés do modesto Cornellà. Esquecendo esse duelo, a época dos colchoneros tem sido memorável, já que na Liga apenas por uma vez perderam. Para este jogo, com João Félix à espreita de melhores dias, o Atlérico não contará com Koke e Trippier, ao passo que o reforço Dembelé está em dúvida, tal como Herrera e Hermoso.



Do lado oposto, apesar de ser uma equipa habitualmente complicada no Ipurua, o Eibar é uma das piores equipas a atuar em casa, com apenas 7 dos seus 19 pontos conseguidos em solo basco. A formação do norte de Espanha, que conta com Rafa Soares nas suas fileiras, leva três jogos seguidos a sofrer golos, sendo que há a particularidade de nos últimos seis ter sido sempre a primeira equipa a marcar.



Refira-se que nesse âmbito o Atlético também foi a primeira formação a faturar em seis dos últimos sete duelos e a equipa que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos sete. Quanto ao Eibar, note-se que apenas dois dos últimos sete embates não tiveram pelo menos 3 golos e apenas um não teve tentos de ambas as equipas.



Em relação ao confronto direto, o Eibar entrou melhor em quatro dos últimos cinco embates, mas apenas por uma vez conseguiu vencer. Foi há um ano, numa vitória por 2-0. Nos outros quatro duelos viram-se duas vitórias do Atlético e dois empates. Como será desta vez?

CÓD 156 Eibar 5.72 Empate 3.38 Atl. Madrid 1.69