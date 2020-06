Eibar-Athletic Bilbau: equipas com regressos 'infelizes' à competição

O Eibar recebe, esta quarta-feira, o Athletic Bilbau em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que poderá significar para uma das duas equipas o regresso às vitórias, algo que não conseguiram alcançar na primeira jornada após suspensão do campeonato, devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Eibar posiciona-se na 16.ª posição, com 27 pontos, fruto de sete vitórias, seis empates e 15 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Athletic Bilbau é 10.º colocado, com 38 pontos, após somar nove triunfos, onze empates e oito derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Eibar registou uma vitória (Levante) e quatro derrotas (Barcelona, Maiorca, Real Sociedad e Real Madrid), ao passo que o Athletic Bilbau somou dois triunfos (Villarreal e Valladolid), um empate (Atético Madrid) e duas derrotas (Alavés e Granada - a contar para a Taça do Rei de Espanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para alguma superioridade do Athletic Bilbau com dois triunfos nos últimos cinco duelos diante do Eibar, que não regista nenhum. Pelo meio, as equipas empataram por três ocasiões.