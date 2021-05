Eibar-Betis: bascos obrigados a ganhar (de novo)

Último colocado na liga espanhola, com 29 pontos, o Eibar procura dar seguimento à sua recente fase de recuperação, com duas vitórias seguidas, recebendo esta quinta-feira, na 36.ª jornada, a visita de um Betis que entra em campo sem derrotas nos últimos oito encontros, mas com apenas duas vitórias nesse período.



Privado de Alejandro Pozo, o Eibar foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos que disputou, sendo que curiosamente nos únicos em que tal não sucedeu... conseguiu vencer. Foram os dois mais recentes, diante de Getafe e Alavés, nos quais ganharam um ânimo extra para conseguir a fuga à descida.



Quanto ao Betis, está em sexto com 54 pontos e a apenas 2 do quinto lugar. A turma andaluz, para lá das oito partidas sem perder, tem ainda o dado curiosa de apenas ter tido dois jogos nos últimos nove com pelo menos 3 golos no marcador final.



Quanto ao confronto direto, aí as contas são bem diferentes do que se esperava. O Eibar não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos e conseguiu marcar sempre. Na primeira volta, por exemplo, em Sevilha, ganhou por 2-0. Irá haver vingança ou repetição da história?

CÓD 170 Eibar 2.61 Empate 3.2 Bétis Sevilha 2.41