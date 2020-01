Eibar-Granada: anfitriões levam grande vantagem no confronto

O Eibar recebe esta sexta-feira o Granada, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro em que a formação anfitriã não vence há cinco jogos de forma consecutiva para a prova.



Nos últimos cinco jogos, o Granada perdeu três (Valencia, Ath. Bilbau e Levante), um empate (Atl. Madrid) e uma vitória (Alavés), ao passo que o Eibar perdeu quatro (Real Madrid, Alavés, Real Sociedad e Gatafe), tendo empatado ainda com o Ath. Bilbau.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Eibar, contra nenhum do Granada, nos últimos cinco duelos disputados. Pelo meio, registou-se ainda um empate.

CÓD 111 Eibar 1.91 Empate 2.94 Granada 3.68