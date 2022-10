Eibar-Mirandés: confronto direto equilibrado

CÓD 235 Eibar 1,51 Empate 3,7 Mirandés 5,55

Candidato à subida de divisão, o Eibar procura esta segunda-feira manter-se bem dentro da zona de promoção, tendo para tal de levar de vencido o Mirandés, num duelo da 9.ª jornada da Segunda Divisão espanhola no qual terá pela frente uma equipa que está na zona inferior da tabela, com 6 pontos no 19.º posto.A atuar em casa, os bascos entram em campo com um registo de 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas - que somados dão 14 pontos -, ao passo que o Mirandés conseguiu os seus 6 pontos em uma vitória, três empates e quatro derrotas.Em de relação ao confronto direto, o Eibar leva seis jogos seguidos sem perder diante do Mirandés, ainda que curiosamente nos últimos quatro o resultado tenha sido sempre um empate: 0-0, 1-1, 2-2 e 3-3. Vamos ter novo empate?