Eibar-Valencia: duelo da metade inferior da tabela

Encontro de encerramento da jornada 12 da Liga espanhola, com o Eibar a receber esta segunda-feira, a partir das 20 horas, a visita do Valencia, numa partida na qual estarão frente a frente dois conjuntos separados por 1 ponto na tabela e que ocupam, à partida da ronda, o 12.º e o 15.º postos, respetivamente.



Em melhor posição, o Eibar entra em campo com 13 pontos e vindo de uma sequência de três jogos seguidos sem perder. Quanto ao Valencia, nesses mesmos últimos três encontros somou os três resultados possíveis, sendo que no jogo mais recente até perdeu diante do At. Madrid. Um desaire que serviu para prolongar uma sequência de sete jogos seguidos a sofrer golos.



E por falar em golos, note-se que em cinco dos últimos seis jogos do Valencia se registaram pelo menos três golos e que ambas as equipas marcaram (o único onde tal não sucedeu foi na derrota diante do At. Madrid). Por outro lado, em seis dos últimos sete os che foram a primeira equipa a sofrer. Já do lado oposto, o Eibar tem um registo de seis jogos seguidos com menos de 3 golos no marcador.



Relativamente ao confronto direto, aí também a estatística mais comum é a ocorrência de menos de 3 golos: foi assim nos últimos cinco embates. Na época passada, por exemplo, houve uma vitória para cada lado, sempre por 1-0.



A fechar, nota para as baixas de ambos os lados. No Eibar, Cote e Quique González são ausências certas e Paulo Oliveira está em dúvida, ao passo que do outro lado a lista de indisponíveis ascende aos cinco nomes, com Jasper Cillessen, José Gayà, Hugo Guillamón, Lee Kang-In e Denis Cheryshev.

CÓD 159 Eibar 2.38 Empate 3.03 Valência 2.96