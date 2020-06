Eibar-Valencia: visitantes com a Europa na mira

Vindos de uma moralizadora vitória diante do Osasuna, num jogo no qual Gonçalo Guedes brilhou com um golo e uma assistência, o Valencia procura esta quinta-feira alcançar um triunfo que permita continuar bem vivo na luta por um lugar de Liga Europa.



Oitavo colocado à partida da jornada, o conjunto de Celades chega a este jogo depois de ter somado todos os resultados possíveis nesta retoma, com especial destaque para a tal vitória diante do Osasuna, que serviu para esquecer o desaire pesado de dias antes frente ao Real Madrid.



Quanto ao Eibar, tem apenas 3 pontos acima da zona de descida e chega a este duelo sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos, nos quais sofreu sempre pelo menos um golo. Nesses mesmo cinco duelos, refira-se, ambas as equipas marcaram, sendo que o Eibar foi a primeira equipa a encaixar.



No que ao confronto direto diz respeito, as contas são ligeiramente favoráveis aos che, com uma vitória em quatro jogos, havendo a destacar que o registo de golos costuma ser 'curto': foram apenas marcados quatro nos últimos quatro duelos.

CÓD 107 Eibar 2.75 Empate 3.2 Valência 2.44