Eibar-Villarreal: fases negativas em confronto

Ainda antes do jogo grande do dia, Eibar e Villarreal defrontam-se no País Basco, numa partida da 27.ª jornada da Liga espanhola que colocará frente a frente duas formações a viver temporadas bem distintas, mas que curiosamente vivem fases recentes negativas.



Os bascos, 18.ºs com 22 pontos, levam dez jogos sem ganhar e onze a sofrer, sendo que nos últimos sete foram sempre a primeira equipa a encaixar golos. Para mais, olhando à tal dezena de partidas, o melhor que conseguiram foram três empates, tendo perdido os restantes sete encontros.



Quanto ao Villarreal, vem de uma vitória a meio da semana para a Liga Europa, mas para a Liga espanhola não está propriamente numa grande fase, já que não venceu nenhum dos últimos oito encontros que disputou.



Quanto ao confronto direto, o Villarreal vence os dois jogos mais recentes, o último em setembro, com vitória por 2-1. Por outro lado, o submarino amarelo leva já quatro encontros seguidos a marcar aos bascos. Irá haver um quinto?

CÓD 138 Eibar 2.74 Empate 3.07 Villarreal 2.38