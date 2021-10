Eint. Frankfurt - RB Leipzig: André Silva reencontra ex-equipa

Dia de jogo especial para André Silva, com uma visita ao reduto do Eintracht Frankfurt, a equipa que representou nas duas últimas temporadas, mas também por ter do outro lado o compatriota Gonçalo Paciência.



Agora ao serviço do RB Leipzig (sexto, com 14 pontos), o avançado português será uma seta apontada à baliza contrária, na tentativa dos visitantes de chegar ao sexto jogo seguido sem perder no campeonato.



Olhando a todas as provas, do ponto de vista estatístico destacamos os golos, já que em quatro dos últimos cinco jogos do RB Leipzig viram-se tentos de ambas equipas, sendo que em seis dos últimos oito o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto aos de Frankfurt, 15.ºs com 8 pontos, vão numa série de quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em oito dos últimos dez sofreram mas também marcaram.



Do ponto de vista individual, o Leipzig tem Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi e Lukas Klostermann como baixas certas e Dani Olmo e Brian Brobbey em dúvida. Do lado contrário apenas há incógnitas em torno de Kristijan Jakic, Aymen Barkok, Christopher Lenz e Gonçalo Paciência.



Relativamente ao confronto direto, os de Frankfurt levam quatro jogos seguidos sem perder e cinco a marcar diante do RB Leizpig. Em oito dos últimos dez embates houve golos de ambas as equipas, ainda que em apenas dois dos últimos sete se tenham visto pelo menos 3 golos.