Eint. Frankfurt-Barcelona: duelo de equipas em séries imbatíveis

CÓD 106 Eint. Frankfurt 4.38 Empate 3.94 Barcelona 1.64

A viver a melhor fase da temporada, com 13 jogos seguidos sem perder e 4 vitórias seguidas, o Barcelona visita esta quinta-feira o reduto do Eint. Frankfurt, numa partida da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa na qual procurará um resultado positivo para deixar a questão bem encaminhada.Já do outro lado estará um conjunto alemão que não perdeu nenhum dos últimos sete jogos, ainda que nos últimos quatro tenha empatado sempre. Em termos individuais, Ragnar Ache e Diant Ramaj são baixas certas na equipa de Frankfurt.Quanto ao Barcelona, tem como baixas Samuel Umtiti, Moussa Wague, Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde, Luuk de Jong e Dani Alves.Nota final para os golos, com apenas um dos últimos cinco jogos do Frankfurt a ter pelo menos 3 golos, ao passo que no lado oposto a estatística mostra que sete dos últimos nove tiveram efetivamente pelo menos esses 3 tentos.