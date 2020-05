Eint. Frankfurt-Friburgo: equipa de André Silva procura inverter tendência

Vindo de uma série negativa de cinco derrotas consecutivas na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt procura esta terça-feira, diante do Friburgo, colocar um ponto final no mau momento, numa partida da 28.ª jornada do campeonato alemão na qual está praticamente obrigado a triunfar sob pena de complicar bastante uma possível fase final de temporada tranquila.



Sem Gonçalo Paciência (lesionado), mas com André Silva disponível, o Eintracht Frankfurt entra em campo com o moral em baixo pela goleada sofrida aos pés do Bayern Munique, um desaire que serviu para confirmar que a defesa é um grande problema, já que lá vão 14 golos sofridos nos últimos quatro jogos.



Quanto ao Friburgo, também não vem de um resultado positivo, já que perdeu diante do aflito Werder Bremen, mas ainda assim entra em campo algo mais relaxado, já que é sétimo com 37 pontos, praticamente a salvo de sobressaltos de final de temporada.



Quanto ao confronto direto, de notar que o balanço tem sido algo equilibrado, com três vitórias do Friburgo, duas do Eintracht e dois empates nos últimos sete encontros. O mais recente, disputado em novembro, acabou com triunfo do Friburgo por 1-0. Ainda de olho no confronto direto, de notar que os jogos mais recentes apontam para uma tendência de poucos golos, com menos de três em quatro dos cinco mais recentes. Como será desta vez?

CÓD 109 Eint. Frankfurt 1.92 Empate 3.58 Friburgo 3.48