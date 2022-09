Eintracht Braunschweig-Karlsruher SC: arranque de jornada na 2.Bundesliga

• Foto: Getty Images

Duelo da 9.ª jornada da 2.Bundesliga, com o Eintracht Braunschweig a receber a visita do Karlsruher SC, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 9.º, respetivamente.



Em pior posição, o Eintracht Braunschweig está no fundo da tabela, em antepenúltimo, contando 5 pontos, fruto de 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Em termos de golos, a equipa da casa marcou 8 e sofreu 18. Por outro lado, o Eintracht Braunschweig leva já dez jogos seguidos a sofrer, tendo sid omesmo a primeira equipa a encaixar em oito desses jogos.



Quanto ao Karlsruher, tem 11 pontos, fruto de 3 empates, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 14 golos e sofreu 12, sendo que nas quatro primeiras jornadas conseguiu 12 desses 14 tentos.



Quanto ao confronto direto, o Karlsruher leva quatro jogos seguidos sem perder, ainda que o último embate tenha sido em 2020/21, na altura com um triunfo por 3-1 fora e um nulo em casa.

Por Record