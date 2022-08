Eintracht Frankfurt-Bayern Munique: Gonçalo Paciencia no arranque da Bundesliga

Depois de terem já disputado um encontro cada, Eintracht Frankfurt e Bayern Munique dão início às suas campanhas na Bundesliga, com um embate a disputar no Deutsche Bank Park que promete emoções fortes de princípio a fim.



A atuar em casa, o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência procura repetir o que fez na época passada, quando conseguiu surpreender o Bayern Munique na primeira volta, ao passo que para os bávaros este jogo marcará o início de uma nova era, agora sem Robert Lewandowski.



Vencedor da Liga Europa da época passada e 11.º na classificação final da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt disputou na pré-temporada quatro encontros, tendo vencido três e empatado outro. No jogo oficial que já jogou, para a Taça da Alemanha, bateu o Magdeburg por 4-0. Quanto ao Bayern, crónico campeão, fez dois jogos de preparçaão, vencendo um e perdendo outro. No primeiro encontro a sério, com título em disputa, bateu o RB Leipzig e conquistou a Supertaça.



Em termos de confronto direto, de notar que em nove dos últimos dez jogos o marcador final ter tido pelo menos 3 golos. Em seis dos últimos oito o marcador teve tentos de ambas as equipas. Por outro lado, o Bayern leva 16 jogos seguidos a marcar ao Eintracht.

