Eintracht Frankfurt-Colónia: Paciência e André Silva procuram travar crise

Sem vencer há quatro partidas, o Eintracht Frankfurt procura esta quarta-feira travar a série negativa, defrontando pelas 19:30 o penúltimo colocado Colónia, numa partida da 16.ª jornada da Bundesliga na qual Gonçalo Paciência e André Silva esperam também voltar aos golos - o primeiro vai em mês e meio sem marcar e o segundo não balança a rede desde outubro.



Décimo colocado na tabela, o conjunto de Frankfurt vai em cinco partidas consecutivas sem vencer no campeonato, numa série que começou precisamente após o melhor resultado da temporada, quando bateu sem apelo nem agravo o Bayern Munique por 5-1. O problema foi que os golos 'gastos' nessa partida ficaram a faltar para as seguintes, nas quais apenas marcou por três vezes e o melhor que conseguiu foi mesmo um empate.



Já o Colónia chega a este duelo curiosamente após um dos melhores resultados da temporada, com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen por 2-0, um triunfo que travou uma sequência de sete jogos seguidos sem vencer.

CÓD 176 Eint. Frankfurt 1.67 Empate 3.51 FC Colónia 3.95