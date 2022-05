Eintracht Frankfurt-Glasgow Rangers: alemães e escoceses disputam a Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers defrontam-se, na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em Sevilha (Estádio Ramón Sánchez Pizjuán), em jogo a contar para a final da Liga Europa, num encontro que terá um português em campo: Gonçalo Paciência.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Eintracht Frankfurt registou duas vitórias (ambas diante do West Ham nas meias-finais da competição europeia), dois empates (Borussia Mönchengladbach e Mainz) e uma derrota (Bayer Leverkusen), enquanto que o Glasgow Rangers somou quatro triunfos (RB Leipzig, Dundee United, Ross County e Hearts) e um empate (Celtic).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre estas duas formações.