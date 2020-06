Eintracht Frankfurt-Mainz: André Silva procura manter veia goleadora

Ainda com Gonçalo Paciência a ser uma incógnita entre os convocados, o Eintracht Frankfurt, que conta com André Silva em grande forma - quatro golos apontados nos últimos cinco jogos -, recebe este sábado o Mainz, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga.

À entrada para esta ronda, o Eintracht Frankfurt posiciona-se no 11.º posto, com 35 pontos, fruto de dez vitórias, cinco empates e 14 derrotas, enquanto que o Mainz é 15.º classificado, com 28 pontos, após somar oito triunfos, quatro empates e 17 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Eintracht Frankfurt registou duas vitórias (Wolfsburgo e Werder Bremen), um empate (Friburgo) e duas derrotas (Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique), ao passo que o Mainz somou três empates (Düsseldorf, Colónia e Union Berlin) e duas derrotas (Red Bull Leipzig e Hoffenheim).

Nos jogos em casa, o Eintracht Frankfurt tem um registo um pouco razoável, com seis triunfos, quatro empates e quatro derrotas em 14 jogos disputados. Já para o Mainz jogar fora de portas tem sido um verdadeiro quebra-cabeças. Até ao momento, a formação orientada por Achim Beierlorzer soma quatro triunfos, dois empates e oito derrotas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque o equilíbrio entre as duas formações, com ambas a registarem dois triunfos cada nos últimos cinco duelos registados. Pelo meio-se, empataram um encontro a duas bolas (2-2).