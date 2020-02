Eintracht Frankfurt-Union Berlim: equipa de André Silva e Gonçalo Paciência em ação

Eintracht Frankfurt e Union Berlim defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Bundesliga - principal escalão alemão de futebol -, num encontro entre duas formações que atualmente ocupam posições no meio da tabela classificativa.



À entrada para esta ronda, a equipa dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência posiciona-se no 10.º lugar, com 28 pontos, fruto de oito triunfos, quatro empates e dez derrotas, enquanto que o Union Berlim é 12.º colocado, com 26, após oito triunfos, dois empates e 12 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Eintracht Frankfurt registou três vitórias, um empate e uma derrota, ao passo que o Union Berlim somou duas vitórias e três derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Eintracht, contra nenhum do Union Berlim, tendo-se registado ainda um empate entre ambas as formações.

CÓD 169 Eint. Frankfurt 1.83 Empate 3.44 FC Union Berlin 3.65