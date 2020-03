Eintracht Frankfurt-Werder Bremen: por um lugar nas 'meias' da Taça

Na corrida por um lugar nas meias-finais da Taça da Alemanha, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen encontram-se esta quarta-feira na Commerzbank-Arena, num duelo no qual estarão frente a frente o 12.º e o 17.º da Bundesliga, respetivamente.



A realizar uma temporada longe do esperado, mas moralizado pelo empate conseguido em Salzburgo a meio da semana, o Eintracht Frankfurt terá como missão alcançar a sua 13.ª vitória da temporada em casa num total de 20 partidas, ao passo que o Bremen, por seu turno, parte em busca do quarto triunfo em 13 partidas jogadas fora de casa.



De notar que na primeira volta se registou um empate a dois entre estas duas equipas, tendo nesse duelo André Silva marcado um dos dois golos do Frankfurt. Irá haver novamente marcador português?

CÓD 180 Eint. Frankfurt 1.7 Empate 3.84 Werder Bremen 3.8