Elche-Athletic Bilbao: fecho de jornada em Espanha

Na jornada de abertura da Liga espanhola, naquele que será o último jogo da ronda, Elche e Athletic Bilbao encontram-se esta segunda-feira no Estadio Martínez Valero, num duelo entre duas equipas que procuram começar bem para ter uma temporada relativamente tranquila.



Com duas vitórias em seis jogos de pré-temporada, o Elche tem uma baixa certa (Jony Álamo) e dois jogadores em dúvida (Luismi e Pablo Piatti), ao passo que os bascos, que na preparação venceram três dos seis duelos que disputaram e no mais recente empataram com o Liverpool, têm duas baixas certas (Yuri Berchiche e Peru Nolaskoain) e três jogadores ainda em dúvida (Ander Capa, Kenan Kodro e Iñigo Córdoba).



No que ao confronto direto diz respeito, na época passada houve uma vitória para cada lado: 2-0 em Elche, 1-0 em Bilbau. Como será desta vez?

CÓD 112 Elche 3.7 Empate 3.2 Athletic Bilbau 2.05