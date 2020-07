Elche CF-Albacete: uns lutam para subir; outros para não descer

Ainda na luta direta pelas posições de playoff de subida, o Elche procura esta segunda-feira, em duelo da 40.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, um triunfo que permita manter vivas as suas esperanças, num jogo no qual terá pela frente um 18.º colocado Albacete que, por seu turno, entra em campo ameaçado pelo fantasma da descida, já que está somente 1 ponto acima da zona de despromoção.



Vindo de uma derrota diante do Mirandés na partida mais recente, o Elche chega a este jogo vindo de uma retoma de altos e baixos, com duas vitórias, dois empates e três desaires, ao passo que o Albacete, por seu turno, desde que o futebol regressou perdeu duas partidas, ganhou outras duas e empatou cinco.



Olhando ao confronto direto, de notar que o Elche ganhou por 1-0 em Albacete em dezembro, numa partida na qual se confirmou a tendência de haver menos de três golos nos embates entre estas duas equipas - sucedeu em seis dos últimos sete encontros.

CÓD 158 Elche CF 2.29 Empate 2.74 Albacete 2.99