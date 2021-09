Elche CF-Levante: equipa da casa à procura da primeira vitória

Décimo no arranque desta jornada 5, com 5 pontos, o Elche recebe este sábado, pelas 17.30, a visita do Levante, o 14.º com 3 pontos, uma equipa que ainda não venceu qualquer partida até ao momento nesta liga espanhola.



Com um triunfo no registo, conseguido no sjogo mais recente - Getafe, 1-0 -, o Elche é um dos piores ataques deste arranque de temporada, com apenas dois golos marcados, mas também é das melhores defesas, com dois sofridos.



Quanto ao Levante, tem 3 pontos de três empates, contando por agora cinco golos marcados e seis sofridos. A turma valenciana vai já em nove jogos seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos cinco, contando com um jogo de pré-temporada, não venceram nenhum.



Quanto ao confronto direto, nota inicial para o facto de apenas dois dos últimos dez jogos ter tido mais do que 3 golos. Estas duas equipas já se enfrentaram esta época, num duelo de preparação que terminou em vitória do Levante em Elche por 2-1.

CÓD 111 Elche 2.39 Empate 3.05 Levante 3