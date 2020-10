Elche CF-Valencia: valencianos procuram entrar nos eixos

Empatados na tabela classificativa com os mesmos 7 pontos, Elche e Valencia encontram-se esta sexta-feira na partida de abertura da jornada 7 da Liga espanhola, num encontro no qual estarão frente a frente duas equipas que, apesar de estarem empatadas pontualmente, têm uma diferença de dois encontros disputados até ao momento na prova.



Os da casa, com apenas quatro jogos nas pernas, registam no global um bom arranque de temporada, já que apenas perderam um dos encontros que disputaram, ao passo que os che, com meia dúzia de partidas, apenas ganharam dois encontros e perderam três, dois deles nos embates mais recentes.



Com apenas uma baixa a notar (Josema) e três jogadores em dúvida (Lucas Boyé, Cifu e Nino), o Elche não sofreu golos nos últimos três jogos, sendo que há a notar o facto de os encontros desta equipa não prometerem golos. É que, em apenas um dos últimos oito se viu mais do que 3 golos.



Quanto ao Valencia, uma equipa que não terá o contributo de Geoffrey Kondogbia e Maxi Gómez, não tem um registo positivo no plano defensivo, já que foi a primeira equipa a sofrer golos em cinco dos últimos sete embates que disputou.



No que ao confronto direto diz respeito, aí o registo é bem mais animador para os che, que venceram os últimos três jogos, marcando sempre nos últimos quatro. Na época passada, por exemplo, ganharam por 3-1 e 4-0. Como será desta vez?

CÓD 150 Elche CF 3.16 Empate 3.09 Valência 2.23