Elche-Rayo Vallecano: visitantes numa fase negativa

CÓD 182 Elche 2.71 Empate 2.92 Rayo Vallecano 2.64

Encontro de abertura da jornada 25 da Liga espanhola, com o Elche a receber a visita do Rayo Vallecano, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 11.º colocados do campeonato, respetivamente.Com 31 pontos, o Rayo entra em campo numa fase algo negativa, com três partidas consecutivas a perder em todas as provas e cinco seguidas sem triunfar no campeonato. A formação de Vallecas marcou apenas em dois dos últimos sete jogos que disputou no campeonato, sendo que também apenas por duas vezes não foi a primeira equipa a sofrer.Em relação ao Elche, tem 26 pontos, mas vive uma fase bem mais positiva, já que nos últimos cinco jogos de campeonato - para fazermos um termo de comparação -, venceu três, empatou um e perdeu outro.Relativamente ao confronto direto, nota para os golos, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve golos de ambas as equipas. Na primeira volta, por exemplo, registou-se um 2-1 favorável ao Rayo em Vallecas. Irá a história repetir-se?