Elche-Real Madrid: duelo de opostos na Liga espanhola

CÓD 211 Elche 7,95 Empate 5,25 Real Madrid 1,31

Líder ainda sem derrotas, e vindo de uma vitória no clássico diante do Barcelona, o Real Madrid defronta esta quarta-feira o último colocado Elche, uma equipa que, em sentido inverso, ainda não venceu qualquer um dos seus nove jogos.Sem qualquer derrota nos últimos 16 jogos, o Real Madrid está claramente na mó de cima e poderá aproveitar este jogo até para rodar um pouco a sua equipa, já que este encontro surge numa louca sequência de partidas, com jogos a cada três dias. Olhando a estatísticas, o Real Madrid foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos e em cinco dos últimos seis ao intervalo vencia.Quanto ao Elche, não venceu nenhum dos nove jogos que disputou, sofreu sempre eo melhor que conseguiu foram três empates, dois deles nas últimas duas jornadas. Em nove jornadas sofreu já 21 golos e marcou apenas 6.Nas contas do confronto direto, o Real Madrid leva seis jogos sem perder, três deles na época passada, com uma vitória no campeonato, outra na Taça do Rei e um empate na segunda volta da Liga.