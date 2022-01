Elche-Real Madrid: merengues voltam à ação depois da conquista da Supertaça

• Foto: Reuters

Depois de ter vencido a Supertaça, o Real Madrid disputa esta quinta-feira diante do Elche o acesso aos quartos-de-final da Copa do Rei, numa partida na qual terá pela frente uma formação que esta temporada até tem dado boa conta de si e tem surpreendido alguns grandes.



O Elche chega a este jogo vindo de quatro partidas seguidas sem perder - venceu os últimos três duelos -, sendo que nos últimos dez encontros apenas perdeu dois, diante do Barcelona e do Valencia. Quanto ao Real Madrid, vem de quatro vitórias seguidas e em cinco dos últimos seis jogos foi a primeira equipa a marcar. Nos últimos dez encontros venceu oito, empatou um e perdeu outro.



Quanto ao confronto direto, os merengues levam sete partidas seguidas a marcar e sem perder diante do Elche. Em cinco desses sete encontros o Real Madrid foi o primeiro conjunto a marcar e o resultado final teve sempre pelo menos 3 golos.

Por Record