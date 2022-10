Elena Rybakina-Garbine Muguruza: encontro da 1.ª ronda em San Diego

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elena Rybakina e Garbine Muguruza encontram-se na tarde desta terça-feira em jogo da 1.ª ronda do torneio WTA de San Diego, numa partida que colocará frente a frente uma cazaque que é 26.ª na hierarquia mundial e uma espanhola que surge na 13.ª posição.



Antiga número 1 mundial, Garbine Muguruza não joga há cerca de duas semanas, quando caiu na segunda ronda em Tóquio. Esta temporada tem um registo negativo de 12 derrotas e 16 vitórias.



Quanto a Elena Rybakina, vem de um torneio de Ostrava no qual perdeu nas meias-finais diante da eventual vencedora, tendo esta temporada um registo claramente positivo de 36 vitórias e 19 derrotas.



No que ao confronto direto diz respeito, há três duelos no registo, com Rybakina a ter vantagem de duas vitórias - nos jogos mais recentes -, contra apenas uma de Muguruza.

Por Record