Elena Rybakina-Liudmila Samsonova: bom duelo em perspetiva em Tóquio

CÓD 271 Elena Rybakina 2.15 Empate Lud. Samsonova 1.63

Em duelo da 1.ª ronda do torneio WTA de Tóquio, Elena Rybakina e Liudmila Samsonova encontram-se num encontro que promete bastante, já que frente a frente estarão a 22.ª e a 30.ª da hierarquia feminina, o que garantirá, em teoria, uma partida com um ténis de elevado nível.Mais bem colocada na hierarquia, a cazaque Elena Rybakina vem de um torneio de Portoroz onde apenas caiu na final. Já a russa Liudmila Samsonova não atua desde o US Open, um torneio no qual perdeu na 2.ª ronda.Olhando ao registo de época, Rybakina tem 33 vitórias e 17 derrotas no circuito de singulares, ao passo que Samsonova conta com 23/15. Olhando apenas ao tipo de piso que temos neste torneio (piso duro), a cazaque tem 17-10, enquanto a russa conta 19-8.Em termos de confronto direto, Liudmila Samsonova tem vantagem, já que em agosto do ano passado venceu o único jogo entre estas duas tenistas. Foi em Montreal, com um triunfo na Rogers Cup em três sets.