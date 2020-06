ElPozo Múrcia-Palma Futsal: arranca a decisão em Espanha

Mais de três meses depois do último jogo da fase regular, a ação está de regresso ao campeonato espanhol de futsal, com o arranque do playoff de decisão do campeão, com ElPozo Múrcia e Palma Futsal a enfrentarem-se esta quarta-feira no Palacio de los Deportes de Murcia.



Quarto na fase regular, com 44 pontos, o conjunto da casa enfrenta esta eliminatória com o factor casa do seu lado, tendo pela frente um conjunto de Maiorca que finalizou os 23 jogos da fase regular com menos 1 ponto, uma posição abaixo na tabela.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Palma não perdeu nenhum dos últimos três duelos, tendo ganho um (o mais recente, por 2-0) e empatado os outros dois, a um e a três. Como será desta?

