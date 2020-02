Elverum-Flensburg Handewitt: formações à procura de triunfos

Elverum e Flensburg Handewitt defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 12.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com apenas um vitória nos últimos cinco jogos disputados.



À entrada para esta jornada, o Elverum posciona-se na 7.ª posição, com apenas três pontos, fruto de um triunfo, um empate e nove derrotas, enquanto que o Flensburg Handewitt é 5.º colocado, com 9, após somar quatro vitórias, um empate e seis derrotas.



Relativamente ao confronto direto, destaque para este será o segundo embate entre as duas formações, com o Flensburg Handewitt a registar um triunfo por 26-19 no primeiro duelo.