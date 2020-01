Empoli-Livorno: históricos travam forças na Serie B

FC Empoli e Livorno defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Serie B - segundo escalão de futebol italiano -, num encontro que colocará frente a frente duas formações em evidentes dificuldades em subir de divisão na próxima temporada.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Empoli venceu apenas um, diante do Ascoli, tendo empatado em uma ocasião e perdido as três restantes, resultados que levam a equipa a ocupar o 13.º posto, com 22 pontos.



Já o Livorno soma quatro derrotas consecutivas para o campeonato (Spezia, Benevento, Crotone e Pescara), posicionando-se na última posição da tabela classificativa, com apenas 11 pontos amealhados até ao momento.



No que toca ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para a ligeira superioridade do Livorno, com dois triunfos contra apenas um do Empoli, registando-se ainda dois empates.



Terá o Livorno capacidade para somar o terceiro triunfo - no que toca aos confrontos mais recentes - frente a este adversário, ou irá o Empoli 'equilibrar' a balança?

CÓD 196 FC Empoli 1.66 Empate 3.19 Livorno 3.86