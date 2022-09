Empoli-Roma: Mourinho procura voltar a vencer

CÓD 186 FC Empoli 4.4 Empate 3.75 AS Roma 1.71

Vinda de duas derrotas seguidas, uma para a Serie A e outra para a Liga Europa, a Roma fecha esta segunda-feira a jornada 6 do campeonato italiano com uma visita ao reduto do Empoli, num duelo no qual terá pela frente uma equipa que neste arranque de temporada ainda não venceu qualquer partida (quatro empates e uma derrota).Sem Marash Kumbulla, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy e Georginio Wijnaldum, a Roma deverá apresentar a mesma equipa da ronda prévia diante da Udinese, mesmo que esse jogo tenha resultado em derrota - e goleada. Ao todo, contando todos os jogos, a equipa de José Mourinho marcou neste início de temporada 7 golos e sofreu os mesmos 7.Quanto ao Empoli, tem os tais quatro empates e uma derrota, à qual ainda se junta uma outra na Taça de Itália. A formação de Empoli sofreu golos nos últimos três jogos, ainda que curiosamente apenas um dos últimos seis tenha tido 3 ou mais no total final. Apesar do registo negativo, a verdade é que o Empoli normalmente começa bem os jogos - foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos, isto contando duelos de preparação.Quanto ao confronto direto, a Roma leva 13 jogos sem perder e 5 a ganhar diante do Empoli. Nesses mesmos últimos 5 foi mesmo a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Na época passada, por exemplo, o marcador ficou em 2-0 em Roma e depois em 4-2 em Empoli.