Empoli-Udinese: equipa de Beto procura voltar a vencer

CÓD 184 FC Empoli 2.45 Empate 3.15 Udinese 2.6

Num dos jogos que fecha a jornada 16 da Serie A, Empoli e Udinese encontram-se esta segunda-feira no Carlo Castellani, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 20 pontos, a equipa da casa entra em campo em melhor forma, graças a 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, com 23 golos marcados e 28 sofridos. Neste jogo na máxima força, o Empoli vai procurar travar uma sequência bastante negativa, com onze jogos seguidos a sofrer. Em seis dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a encaixar, sendo que nos mais recentes seis sofreu e também marcou. Isso acaba também por justificar o registo de golos, com pelo menos 3 em cinco dos últimos seis jogos do Empoli.Quanto à Udinese de Beto, vem de quatro encontros seguidos sem ganhar, incluindo o empate a quatro num jogo louco com a Lazio onde o avançado português marcou. A equipa de Udine, apesar desse mau registo recente, tem 16 pontos, com 3 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 20 golos marcados e 24 sofridos. Em relação aos golos, em oito dos últimos dez jogos da Udine viram-se tentos de ambas as equipas, sendo que metade deles tiveram pelo menos 3 no total.No plano individual, ao contrário do Empoli, a Udinese terá quatro baixas: Roberto Pereyra, Rodrigo Becão, Nahuel Molina e Walace.A fechar, olhando ao confronto direto, estas duas equipas não se encontram desde 2018/19, época na qual houve um triunfo para cada lado.