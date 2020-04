Energetik-BGU-FC Gorodeya: arranque de jornada na Bielorrússia

Líder em igualdade pontual com o Torpedo Zhodino, o Energetik-BGU defronta esta quinta-feira, no arranque da 5.ª jornada da Liga Bielorrussa, o FC Gorodeya, num duelo no qual terá pela frente o atual nono colocado, com menos 3 pontos.



Mais bem colocado, o Energetik-BGU curiosamente até vem de uma derrota ao passo que em sentido inverso o FC Gorodeya curiosamente vem de dois triunfos.



Noutro âmbito, de notar que o Energetik-BGU foi a primeira equipa a marcar em seis dos seus últimos sete encontros, ao passo que o Gorodeya ai em sete partidas nas últimas oito em que os seus jogos tiveram sempre menos de três golos.



Um registo de golos que se verificou também nos últimos dois jogos entre estas duas formações, com vitória por 1-0 do Gorodeya e empate a zero na outra partida. Como será desta?

CÓD 106 Energetik-BGU 1.81 Empate 3.04 FC Gorodeya 3.4