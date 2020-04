Energetik-BGU-Smolevichy: arranca a jornada na Bielorrússia

Depois dos jogos de meio da semana, com a disputa das meias-finais da Taça da Bielorrússia, a ação volta esta sexta-feira ao campeonato bielorrusso, com o oitavo colocado Energetik-BGU (9 pontos) a receber a visita do Smolevichy, o penúltimo, com 3.



Vindo três derrotas consecutivas, o Energetik-BGU viu o seu arranque positivo ser travado de forma abrupta, ainda que mesmo assim esteja claramente numa posição bem mais satisfatória em relação ao seu oponente, que em seis partidas já jogadas o melhor que conseguiu foram mesmo três empates...



No que ao confronto direto diz respeito, há a referir que o Smolevichy até tem perspetivas bem mais positivas, já que venceu os últimos três jogos e sempre sem sofrer golos. De resto, ainda no que ao confronto direto diz respeito, há a referir que os últimos seis duelos não tiveram mais de dois golos. Como será desta vez?

CÓD 105 Energetik-BGU 1.92 Empate 2.82 Smolevichy 3.32