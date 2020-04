Energetik-FC Minsk: líderes do campeonato bielorrusso travam forças

O Energetik-BGU recebe, este domingo, o FC Minsk, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.

À entrada para esta jornada, o Energetik-BGU posiciona-se na 2.ª posição, com 6 pontos, enquanto que o FC Minsk encontra-se na liderança da prova.

Nas primeiras duas jornadas do campeonato, ambas as equipas registaram dois triunfos, somando agora seis pontos.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Energetik-BGU com três triunfos contra apenas um do FC Minsk. Pelo meio, registou-se ainda um empate.