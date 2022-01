Equador-Brasil: canarinha visita equipa sensação

CÓD 108 Equador 3.05 Empate 3 Brasil 2.2

Duelo de equipas com o passaporte carimbado para o Qatar (no caso equatoriano está praticamente certo...), com o Equador a receber a visita do Brasil, num encontro referente à zona de apuramento sul-americano para o Mundial'2022.Com 35 pontos, o Brasil comanda destacadíssimo numa caminhada na qual venceu 11 encontros e empatou 2. A turma canarinha tem 27 golos marcados e somente 4 sofridos, sendo que olhando ao registo recente leva sete encontros consecutivos sem perder.Quanto ao Equador, com 23 pontos, tem vantagem de 6 para o Peru, pelo que a confirmação do apuramento está ali ao virar da esquina. A turma equatoriana leva cinco jogos seguidos sem perder, sendo que nesses cinco duelos apenas por uma vez o marcador teve pelo menos 3 golos. Em seis dos últimos sete, refira-se, os equatorianos foram os primeiros a marcar.Em relação ao confronto direto, o Brasil leva nove partidas seguidas sem perder diante do Equador, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis embates. No duelo mais recente, disputado na Copa América, verificou-se um empate a um golo.