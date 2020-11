Equador-Colômbia: seleção de Carlos Queiroz posta à prova

Equador e Colômbia, seleção orientada pelo português Carlos Queiroz, defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial de 2022, do Catar.

À entrada para esta ronda, o Equador posiciona-se no 3.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, enquanto que a Colômbia, que conta com os portistas Mateus Uribe e Luís Diaz, encontra-se no 7.º posto, com 4 pontos, após somar um triunfo, um empate e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estão atualmente inseridas, de notar que o Equador registou três vitórias (Trindade & Tobago, Uruguai e Bolívia) e duas derrotas (Colômbia e Argentina), ao passo que a Colômbia somou três triunfos (Perú, Equador e Venezuela), um empate (Chile) e uma derrota (Uruguai).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da seleção colombiana, uma vez que somou quatro vitórias nos últimos cinco jogos disputados entre ambas, com o Equador a conquistar um triunfo no restante duelo.