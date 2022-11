ERC Ingolstadt-Adler Mannheim: empatados na viceliderança na Alemanha

CÓD 309 ERC Ingolstadt 1,95 Empate 3,85 Adler Mannheim 2,55

Encontro da 20.ª jornada do campeonato alemão de hóquei no gelo, com o ERC Ingolstadt a receber a visita do Adler Mannheim, numa partida que colocará frente a frente duas equipas empatadas na 2.ª posição, com 37 pontos cada.A atuar em casa, o ERC Ingolstadt tem 12 vitórias e 7 derrotas, ao passo que o Adler Mannheim conta com 13 triunfos e 6 desaires. A diferença acaba por ser o facto dos visitantes terem vencido dois dos seus encontros nos penáltis, o que lhes retira a totalidade dos pontos.Olhando ao registo recente, o Adler Mannheim leva três vitórias consecutivas, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos no final do primeiro período estava na frente. Em termos de golos, o registo a destacar é o facto de apenas um dos últimos seis jogos do ERC Ingolstadt ter tido menos do que 2 golos no primeiro quarto.Em relação ao confronto, atenção também aos golos, já que apenas um dos últimos seis embates não teve 6 ou mais golos no total final. Esta época este será o segundo jogo entre estas equipas, tendo o primeiro acabado com vitória do ERC Ingolstadt por 5-3.