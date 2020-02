ERC Ingolstadt-Kölner Haie: duelo quente no gelo alemão

Duelo da Bundesliga de hóquei no gelo, com o ERC Ingolstadt a receber a visita do Kölner Haie, num encontro que colocará frente a frente o 8.º e o 11.º colocados do principal campeonato germânico da modalidade.



Mais bem colocado, com 67 pontos, o Ingolstadt vem numa fase de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas, mas ainda assim sempre surge em melhor momento do que o seu adversário, que já vai numa incrível série de 15 (!) derrotas consecutivas. A última vitória dos forasteiros, que contam com 52 pontos, data já de 26 de dezembro!



Aliás, com o final do campeonato aí à porta, o Kölner Haie viu mesmo fugir qualquer chance de apuramento para o playoff, ao contrário do Ingolstadt está na luta e pode até chegar às posições de acesso direto.



De notar que este será o quarto duelo entre estas duas equipas na presente temporada, havendo por agora vantagem de duas vitórias do ERC Ingolstadt, sendo que há a curiosidade de nesses três duelos a equipa vencedora ter marcado sempre três golos. Irá a história repetir-se?