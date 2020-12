Ermis Aradippou-Ethnikos Achnas: duelo da zona inferior no Chipre

Tarde de futebol no Chipre, com o Ermis Aradippou a receber a visita do Ethnikos Achnas, num duelo entre o 11.º e o 13.º colocados do primeiro escalão do futebol nacional, respetivamente.



Em melhor posição, o Ermis tem 15 pontos, mas entra em campo numa série de oito jogos seguidos sem vencer e três a sofrer. Nesses tais oito duelos, o melhor que o Ermis fez foram cinco empates, tendo perdido os restantes três.



Quanto ao Ethnikos Achnas, tem apenas 8 pontos, fruto de uma vitória e cinco empates, sendo que nos nove jogos mais recentes do campeonato sofreu cinco derrotas e conseguiu três empates. Um registo bem negativo que tentará inverter num duelo no qual terá também de travar um mau registo no confronto direto.



É que nos últimos três jogos não conseguiu vencer nem marcou qualquer golo, tal como sucedeu em setembro último, numa vitória do Ermis por 2-0 em casa deste Ethnikos Achnas. Ainda no confronto direto, note-se que a tendência aponta para poucos golos: apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do que 2 no marcador final.

CÓD 230 Ermis Aradippou 2.63 Empate 2.91 Ethnikos Achnas FC 2.1