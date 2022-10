Erzgebirge Aue-Hallescher FC: empatados na tabela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 224 Erzgebirge Aue 1,64 Empate 3,3 Hallescher FC 3,85

Em jogo da 3.Liga, Erzgebirge Aue e Hallescher FC encontram-se esta sexta-feira, numa partida da 12.ª ronda que colocará frente a frente duas formações que entram em campo com os mesmos 9 pontos, conseguidos com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.A diferença aqui é essencialmente na fase recente, já que o Erzgebirge Aue venceu os seus dois jogos nos últimos dois, ao passo que o Hallescher não ganha há quatro partidas. Olhando aos registos recentes, nos últimos nove jogos de campeonato tanto Hallescher como Erzgebirge Aue terem sofrido pelo menos um golo.Quanto ao confronto direto, o Erzgebirge Aue venceu os três últimos encontros, ainda que os dois mais recentes tenham sido em jogos de preparação, em 2018/19. O último oficial foi em 2015/16, com uma goleada por 4-0.