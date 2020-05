Erzgebirge Aue vs Darmstadt 98

Posicionados na metade superior da tabela da 2.Bundesliga, mas dificilmente com chances de sonhar com a subida, Erzgebirge Aue e Darmstadt 98 encontram-se esta terça-feira num duelo da 28.ª jornada do segundo escalão do futebol germânico no qual ambas as equipas tentam iniciar uma fase positiva neste término de temporada.



Mais bem colocados na tabela, no quinto lugar com 39 pontos, os visitantes chegam a este jogo vindos de uma moralizadora vitória diante do St. Pauli, por 4-0, que na altura travou uma sequência de dois resultados negativos. Quanto aos da casa, colocados uma posição abaixo com menos um ponto, empataram com o Nuremberga, um resultado que resultaria precisamente na queda na tabela.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que este será apenas o oitavo encontro da história entre estas duas equipas, havendo por agora uma clara vantagem do Darmstadt 98, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Será nesse cenário que o Erzgebirge Aue tentará inverter uma tendência, à qual se junta o aspeto particular de ter sofrido nos últimos quatro encontros e ter sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete.

CÓD 116 Erzgebirge Aue 2.36 Empate 3.03 Darmstadt 98 2.62