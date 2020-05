Esbjerg FB-Aalborg BK: bola volta a rolar na Dinamarca

Quase três meses depois da paragem devido à Covid-19, Esbjerg FB e Aalborg BK voltam este domingo à ação na Liga da Dinamarca, com um duelo da 25.ª jornada que colocará frente a frente o 13.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, a formação visitante chega a este jogos com 37 pontos e com uma vitória no último jogo disputado, quando em início de março bateu o Lyngby por 3-0. Um duelo no qual se registaram duas estatísticas que marcam a fase recente da equipa: três ou mais golos em cinco dos últimos seis jogos e primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito duelos.



Quanto ao Esbjerg FB, vinha de três jogos consecutivos sem ganhar antes da paragem e sempre a sofrer golos. Por outro lado, alargando a todas as provas, o conjunto da casa vai em cinco jogos seguidos sem ganhar, também sempre a sofrer, com a particularidade de em quatro desses cinco duelos ambas a equipas terem marcado. Falando em golos, em seis dos últimos oito houve menos de três golos.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve vitória do Aalborg BK por 4-0, um resultado que confirmou uma tendência recente, com três ou mais golos entre estes conjuntos em seis dos últimos sete duelos.

CÓD 189 Esbjerg FB 3.21 Empate 2.94 Aalborg BK 1.9